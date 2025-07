In occasione della 17ª edizione del Popoli Pop Cult Festival di Bagnara di Romagna, si è tenuto un evento di grande rilevanza istituzionale e simbolica: la firma del Patto di Amicizia tra il Comune di Bagnara di Romagna e il Comune camerunense del Distretto di Douala V.

Invitati speciali del Sindaco Mattia Galli, i membri della delegazione camerunese hanno preso parte con entusiasmo alla manifestazione. La delegazione era composta da Kengni Pengoum Spse Njoya Aimée Sidonie, Assessora ai servizi sociali e culturali, e dal Consigliere Comunale Richard Mfeugwang, in qualità di rappresentante ufficiale del Sindaco di Douala V.

La giornata di sabato, tradizionalmente dedicata alla celebrazione dei popoli, è stata scelta come momento ideale per la firma di questo importante Patto di Amicizia, che suggella un rapporto di collaborazione, cordialità e scambio culturale costruito nel tempo. L’accordo rappresenta il frutto di sedici anni di legami solidi e costruttivi tra il Comune di Bagnara di Romagna e l’Associazione di Volontariato Il Terzo Mondo ODV, presieduta da Charles Tchameni Tchienga.

Il Camerun, spesso definito “l’Africa in miniatura”, per la sua straordinaria ricchezza culturale, naturale e linguistica, sarà rappresentato d’ora in poi, attraverso questo patto, non solo come singolo paese, ma come portavoce dell’intero continente africano e dei suoi 54 Stati. Il Comune di Douala V, infatti, è uno dei distretti più rappresentativi del Camerun in termini culturali, ed è considerato una sintesi del Paese.

A testimonianza dello spirito di fratellanza e cooperazione, la delegazione camerunese ha donato al Sindaco Mattia Galli una maglia ufficiale dei Leoni Indomabili, la squadra nazionale del Camerun, con l’auspicio che possa divenire ambasciatore dei valori di amicizia e rappresentanza tra i due popoli. In dono anche una confezione di caffè 100% Robusta del Camerun, simbolo di ospitalità e identità culturale.

Sul palco, al momento della firma ufficiale, il Sindaco Mattia Galli era accompagnato dal Vice Sindaco Cristiano Ercolani, da Riccardo Francone, Presidente del Festival, e da Massimo Bellotti, Direttore Artistico della manifestazione. Un pubblico caloroso di oltre 10.000 partecipanti ha assistito a questo momento storico e significativo.

“Ringrazio infinitamente il Comune di Bagnara di Romagna, tutti i sostenitori, sponsor, collaboratori e lo staff organizzativo per questa straordinaria iniziativa culturale, popolare, inclusiva e solidale, unica nel suo genere. Questo è l’Italia che vogliamo”, ha dichiarato Charles Tchameni Tchienga, Presidente dell’ODV Il Terzo Mondo.