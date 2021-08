Un pass unico per viaggiare su treni e autobus in Romagna

Un unico pass per viaggiare su treni e autobus in Romagna. Dopo il percorso sperimentale del 2019, è tornato in vendita il Rail Smart Pass, una tessera per viaggi illimitati ideata soprattutto per i turisti e per i pendolari occasionali grazie alla collaborazione di Trenitalia TPEr e Start Romagna. Il pass permette quindi di viaggiare sugli autobus dei bacini di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e a bordo del Metromare e sui treni regionali Cattolica-Ravenna, Rimini-Castel Bolognese, Castel Bolognese-Ravenna e Faenza-Ravenna. Due le possibilità a disposizione. Una tessera valida tre giorni, dal costo di 25 euro, e una tessera valida sette giorni, dal costo di 50 euro.