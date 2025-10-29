Un fine settimana di grande sport e soddisfazioni per il Circolo della Scherma Faenza, protagonista e organizzatore della prima prova interregionale di scherma svoltasi sabato 25 e domenica 26 ottobre al PalaCattani di Faenza.

Oltre 600 giovani schermidori dai 10 ai 14 anni, provenienti da tutto il Nord-Est d’Italia — Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia — si sono sfidati sulle 24 pedane allestite per l’occasione, per contendersi i titoli interregionali nelle specialità di fioretto e spada.

Grande gioia per la società manfreda, che festeggia la medaglia d’oro nella categoria Giovanissime (Spada, anno 2014) grazie a Domitilla Foschini, protagonista di un percorso impeccabile culminato nella conferma del primo posto nella classifica nazionale.

Ottime prove anche per gli altri giovani atleti faentini: Alice Liquori ha conquistato l’ottavo posto nella categoria Allieve (anno 2012), accedendo alla finale a otto, mentre Elia Servadei ha chiuso con un brillante quinto posto tra i Maschietti (anno 2015).

Risultati incoraggianti anche per gli altri schermidori del Circolo, tutti autori di buone prestazioni e piazzamenti nella parte alta delle classifiche:

• Margherita Bosi, Sofia Lama, Emma Agostini ed Emma Fabri tra le Allieve,

• Antonio Saviano, Gregorio Mazzotti, Riccardo Venturelli e Federico Donatini tra gli Allievi,

• Giulio Caroli nella categoria Maschietti.

Tutto lo staff del Circolo della Scherma Faenza ha espresso grande soddisfazione, sia per gli ottimi risultati tecnici che per la riuscita organizzativa della manifestazione:

“È sempre un piacere poter ospitare una prova federale di livello interregionale nella nostra città — hanno commentato — e accogliere oltre 600 giovani atleti con le loro famiglie, per un totale di più di 2.000 presenze tra tecnici, giudici e accompagnatori. È stato un fine settimana di sport, entusiasmo e passione che ha dato -grande energia a tutto il nostro movimento.”

L’evento ha visto anche la partecipazione delle autorità cittadine, che hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale: il vice-sindaco Andrea Fabbri, l’assessore allo sport Martina Laghi e l’assessore Massimo Bosi, insieme al presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Scherma, Daniele Delfino.

Soddisfatti anche i maestri Fausto Cannova e Filippo Servadei, che hanno seguito i ragazzi a fondo pedana:

“Forse qualcuno poteva ottenere qualcosa in più, ma è solo l’inizio della stagione — hanno spiegato — e ci sarà tempo per crescere, grazie al lavoro costante in sala e alla preparazione atletica curata da Enea Linguerri e Marco Cristofori – in arte Kira.”

A chiudere, le parole della presidente Benedetta Palombi:

“Questa stagione sportiva è iniziata alla grande. L’organizzazione di una gara di alto livello, i primi risultati importanti e, prima ancora, il trasferimento nei nuovi locali dell’ex Fiera di Faenza, in via Risorgimento, rappresentano un passo fondamentale per la nostra crescita. Finalmente abbiamo uno spazio dedicato, con pedane regolamentari, che i ragazzi possono vivere come una vera casa della scherma. Un ringraziamento speciale va a tutti i genitori che ci supportano, al nostro main sponsor Blacks Srl e a La BCC per la loro preziosa collaborazione.”



Il prossimo appuntamento per gli atleti faentini sarà la prima prova nazionale, in programma a Ravenna a metà novembre.