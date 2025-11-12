L’Edera Boxing Gym Ravenna continua a crescere e a farsi conoscere anche oltre i confini italiani. Dopo tante serate e vittorie conquistate in Italia, stavolta la squadra partirà il 14 novembre per raggiungere l’Albania, dove il 15 novembre si terrà un grande evento pugilistico Albania vs Italia, che vedrà protagonisti quattro pugili dell’Edera Boxing Gym Ravenna.

Un passo importante, un vero traguardo per la società guidata dal maestro Dinaro Gesualdo, accompagnato in questa trasferta dall’aspirante tecnico Bekim Arapi.

L’atmosfera è di grande entusiasmo: la squadra è in continua espansione e la possibilità di rappresentare la nostra città e l’Italia all’estero è motivo di orgoglio e motivazione per tutti.

Sul ring saliranno i nostri atleti, che combatteranno senza caschetto e a petto nudo, pronti a dare spettacolo e dimostrare il valore della scuola ravennate.

Ecco i pugili che rappresenteranno l’Edera Boxing Gym Ravenna in Albania:

Massari Mattia – 70 kg

Greco Matteo – 72 kg

Bourguiba Monir – 72 kg

Bushi Matteo – 70 kg

Un gruppo unito, determinato e preparato, pronto a dare il massimo e a portare in alto i colori dell’Edera Boxing Gym Ravenna.

L’Albania si prepara ad accogliere una squadra che non smette di crescere e che, con passione, lavoro e sacrificio, sta conquistando sempre nuovi traguardi.

Come dice sempre il maestro Gesualdo:

“Non conta solo vincere, ma dimostrare sul ring la nostra disciplina, il nostro rispetto e la nostra voglia di migliorare ogni giorno”