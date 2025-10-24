Un nuovo impianto per impedire agli scarichi di risalire le fogne in caso di piena del Lamone

Dovrebbero iniziare a fine 2026 i lavori per l’impianto fognario di sollevamento “Bambole” a valle della città di Faenza. Si tratterà di uno dei principali impianti a servizio della città, diventato indispensabile dopo l’alluvione. Avrà il compito di riversare all’interno del Lamone gli scarichi delle fogne in caso di piogge molto intense e piene alte del fiume, in modo da evitare, come avvenuto in passato, anche durante l’alluvione, che, dalle fogne, gli scarichi risalgano le tubature, inondando cantine, case e strade nelle aree più sfavorite del centro urbano. Sarà un potenziamento dell’impianto esistente, gravemente danneggiato dall’alluvione del 2023. Lavorerà in sinergia con le idrovore che in questi mesi stanno venendo installate in città e sarà realizzato in un’area rialzata rispetto al corso d’acqua, in modo da evitare nuovi allagamenti.