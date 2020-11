Il consiglio comunale ha approvato durante la seduta di ieri due ordini del giorno, entrambi presentati da Lista per Ravenna, che riguardano l’introduzione di un nuovo drone e unità cinofile per il comando della Polizia locale. Ne parliamo con il Comandante della Polizia locale Andrea Giacomini, che spiega come questi strumenti siano utilizzati dagli agenti sopratutto per le operazioni antidroga.