Un nuovo defibrillatore per Pubblica Assistenza: grazie alla generosità di Simone Palazzi Rossi, fondatore di Bsi Consulting (società di ingegneria specializzata nella consulenza per la digitalizzazione delle imprese) l’Odv ravennate dispone ora di un nuovo dispositivo medico fondamentale nelle operazioni di primo soccorso ai cittadini. La consegna, avvenuta sabato 10 gennaio, rientra all’interno dell’iniziativa promossa dal Comune di Ravenna, “Adotta un progetto solidale”, che cerca di avvicinare le imprese del territorio al terzo settore e al mondo del volontariato, fornendo così una risposta operativa ai bisogni trasversali dei vari settori.

«Si tratta di un dono importantissimo per noi – commentano gli operatori di Pubblica Assistenza Città di Ravenna -. Uno strumento come il defibrillatore si cala perfettamente nella nostra realtà operativa quotidiana». L’attività dell’associazione infatti comprende servizi di diversa natura, che vanno dal trasporto interospedaliero in convenzione con Ausl Romagna (effettuato anche con macchine a leadership infermieristia), fino ai servizi istituzionali di consulenza e trasporto alla cittadinanza e all’assistenza sanitaria per eventi e manifestazioni. Tutti i mezzi di trasporto messi in servizio dall’associazione possiedono una dotazione medica minima, che comprende appunto un defibrillatore. Incrementare il numero di defibrillatori permette quindi di incrementare il numero di mezzi in servizio contemporaneamente, fornendo una risposta sempre maggiore ai bisogni della cittadinanza.

«L’obiettivo che ci prefiggiamo nel medio periodo è quello di riuscire a coinvolgere sempre di più le realtà produttive del territorio – continuano i volontari -. per far sì che le stesse imprese, mano a mano, diventino parte attiva del processo assistenziale e di cura della popolazione».

Ai festeggiamenti per la nuova dotazione ricevuta, si unisce un appello ai ravennati: «Per una realtà come la nostra, non è solo il dato economico ad essere rilevante, ma anche il fattore umano – concludono da Pubblica Assistenza -. In un momento di crisi generale del volontariato è importante invitare sempre più persone ad avvicinarsi all’associazione». Per chi fosse interessato a offrire il proprio impegno come volontario, è già in programma il prossimo corso formativo, in partenza il 23 febbraio. Le lezioni dureranno circa due mesi e forniranno l’abilitazione al servizio in ambulanza.