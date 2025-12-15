Sabato 13 dicembre si è svolta l’inaugurazione ufficiale del nuovo DAE – Defibrillatore Automatico Esterno installato presso la sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Castel Bolognese, un luogo strategico e di grande passaggio quotidiano per pendolari e cittadini.

All’iniziativa hanno partecipato il Sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza e la Vicesindaca Iris Gavagni Trombetta, che a nome dell’Amministrazione comunale hanno voluto ringraziare l’associazione Amici di Merenda per la donazione del dispositivo, resa possibile grazie all’impegno, alla generosità e al contributo di tante persone che hanno sostenuto il progetto.

Nel corso dell’incontro è stata consegnata una pergamena di ringraziamento all’associazione, come segno di riconoscenza per un gesto concreto di attenzione verso la salute e la sicurezza della comunità. Il DAE, collocato all’interno della sala d’attesa della stazione ferroviaria, rappresenta un presidio fondamentale in caso di emergenze cardiache e contribuisce a rendere Castel Bolognese una città sempre più cardioprotetta.

«Ogni defibrillatore installato è una possibilità in più di salvare una vita – sottolinea l’Amministrazione comunale –. La donazione di “Amici di Merenda” è un esempio concreto di cittadinanza attiva e di collaborazione virtuosa tra associazioni e istituzioni, che rafforza il senso di comunità e di responsabilità condivisa».

L’Amministrazione comunale ringrazia l’associazione Amici di Merenda e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto, confermando il proprio impegno nel sostenere iniziative che promuovono prevenzione, solidarietà e attenzione al bene comune.