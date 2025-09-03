Dal prossimo lunedì 8 settembre apre un importante presidio sanitario nella frazione di Fognano, a Brisighella. Grazie alla convenzione stipulata dall’Amministrazione comunale con il Convento Emiliani sarà attivo un nuovo ambulatorio medico per gli abitanti di questa parte di territorio. Il dottore che presterà servizio nei locali, messi a norma da un intervento del Comune, è Roberto Rondinini.

I cittadini potranno essere visitati su prenotazione nei gironi di lunedì, dalle 10.30 alle 12.30, e di venerdì dalle 14.30 alle 16.30. Per fissare un appuntamento occorre chiamare al numero 351.7187760 oppure al numero 351.8700468.

“Siamo particolarmente contenti di poter offrire alla cittadinanza, con la fondamentale collaborazione di Ausl Romagna e del dottor Rondinini, un servizio di vitale importanza, che aiuta tante persone che per vari motivi hanno difficoltà a raggiungere il centro cittadino dalle frazioni – afferma il sindaco Massimiliano Pederzoli -. Ringrazio a nome di tutta la comunità brisighellese l’Azienda sanitaria della Romagna e il nuovo medico di base per essere venuti incontro alle esigenze di una parte importante del nostro territorio”.

“Mi unisco ai ringraziamenti del nostro sindaco – aggiunge l’assessore alla Sicurezza Dario Laghi – perché anche attraverso il mantenimento di servizi essenziali, come l’ambulatorio del medico di base, si incentivano i cittadini a restare nelle frazioni, ponendo un freno allo spopolamento di alcune aree del territorio”.