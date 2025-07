Un nido da 98 uova di tartaruga al Bagno Susanna. Cestha: “Domani la prima riunione con i volontari”

98 uova come i 98 ombrelloni del Bagno Susanna, dove la tartaruga poi chiamata Susy è andata a deporle. Nella notte tra venerdì e sabato, c’è stato il primo nido di tartaruga marina del Comune di Ravenna, proprio sotto un ombrellone dello stabilimento di Punta Marina. Oggi, 4 giorni dopo, al Susanna sono in corso delle riunioni operative di Cestha per organizzare il monitoraggio del nido in attesa della schiusa, che potrà avvenire verso fine agosto. Domani la prima riunione con chiunque voglia diventare volontario e dare una mano al Cestha in questa avventura