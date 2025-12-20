Un gesto di vicinanza e solidarietà ha illuminato le corsie del reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Una delegazione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – gruppo di volontariato e Protezione Civile di Ravenna ha fatto visita ai bambini ricoverati, portando loro giocattoli e panettoni in occasione delle festività natalizie.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di augurare un sereno Natale ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, ha voluto regalare un momento di leggerezza e conforto, accompagnato dall’auspicio di una pronta guarigione.

La delegazione, guidata dal presidente Massimo Rasseni e dal vicepresidente Francesco Cossu, è stata accolta dal primario del reparto di Pediatria, dottor Federico Marchetti, che ha espresso un sentito ringraziamento all’Associazione per l’attenzione e la sensibilità dimostrate.

Un gesto semplice ma dal grande valore umano, che conferma l’impegno dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato nel promuovere iniziative di solidarietà a favore della comunità, in particolare nei confronti dei più piccoli e delle persone più fragili, soprattutto durante il periodo natalizio.