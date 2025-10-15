In segno di riconoscenza per l’impegno, la disponibilità e la professionalità dimostrata in occasione dell’evento Tricolore Air Show, svoltosi lo scorso giugno, il Presidente della Cooperativa Spiagge Ravenna, Maurizio Rustignoli, ha consegnato al Presidente dell’Aero Club Lugo, Oriano Callegati, un mosaico raffigurante le Frecce Tricolori.

Il gesto simbolico vuole sottolineare il ruolo fondamentale svolto dall’Aero Club Lugo nella riuscita di uno spettacolo che ha saputo incantare migliaia di cittadini e turisti, accorsi sulle spiagge ravennati per ammirare le evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale. L’iniziativa ha riscosso un grande successo, contribuendo a valorizzare il territorio e a rafforzare il legame tra la comunità e le eccellenze del nostro Paese.

“Ci auguriamo che Tricolore Air Show possa diventare un appuntamento fisso – ha dichiarato Rustignoli – perché eventi come questo portano bellezza, emozione e orgoglio, oltre a generare un indotto positivo per tutta la costa”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle Forze dell’Ordine, che hanno garantito una gestione impeccabile dei flussi di persone, permettendo una fruizione sicura e serena dell’evento.