Si è svolta nell’Albergo Ristorante “Il Cappello”, in via IV Novembre, nel cuore del centro storico di Ravenna, una serata dedicata alla realizzazione di un mosaico collettivo.

“L’iniziativa, ideata e organizzata da Clarissa Nuzzi e Giorgia Baroncelli con il supporto dell’Associazione Dis-Ordine, presieduta da Marcello Landi, e con il prezioso contributo di Edoardo Missiroli, è nata con l’intento di ricordare e onorare la memoria della nostra cara amica e collega scomparsa, Elena Pagani, alla quale è stato dedicato questo momento di arte condivisa” spiega l’associazione Dis-Ordine dei Cavalieri della Malta e di Tutti i Colori.

La serata ha visto una partecipazione numerosa e sentita di insegnanti e studenti, che hanno contribuito attivamente alla creazione dell’opera in un gesto corale di affetto, memoria e partecipazione.

“Un sentito ringraziamento va all’assessore Fabio Sbaraglia, intervenuto con parole sincere e toccanti, capaci di cogliere e restituire pienamente il significato profondo dell’evento”.