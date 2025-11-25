Un impegno costante sul territorio locale che ne ha accompagnato la crescita in questi anni e un’attenzione particolare all’ambito sociale. Sono questi due dei valori fondanti che la Ravaioli Legnami conserva e traduce in azioni concrete ogni volta che se ne presenta l’occasione.

A conferma di questo, la visita di stamattina nella sede di Villanova di Bagnacavallo dei ragazzi della Cooperativa La Pieve, realtà con cui l’azienda collabora dal 2024 per le attività di assemblaggio della RemoClip®, sistema di fissaggio brevettato Ravaioli, ma che nel territorio è conosciuta per la sua opera al fianco di persone in condizioni di disabilità, il tutto svantaggio grazie anche ad un sistema di servizi che include centri residenziali, centri diurni e laboratori occupazionali, con attività che spaziano dal verde all’artigianato all’inserimento lavorativo.

Oggi diversi ragazzi e ragazze della Cooperativa, con i loro accompagnatori e il presidente de La Pieve Idio Baldrati hanno prima svolto un tour nell’azienda poi hanno potuto partecipare a diversi workshop sensoriali e creativi. All’iniziativa ha presenziato anche la vice-sindaca di Bagnacavallo Caterina Corzani, mentre il presidente di Ravaioli Legnami Elio Bagnari, accompagnato anche dai figli Chiara e Angelo hanno portato il saluto dell’intera azienda agli ospiti di questa giornata.