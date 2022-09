“È stata approvata dall’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna la Programmazione per lo sviluppo rurale 2023-202, che mette a disposizione del settore agroalimentare quasi un miliardo. «Si tratta di 132 milioni in più rispetto al piano precedente – sottolinea il consigliere regionale Pd Gianni Bessi – che servirà, come ha ricordato l’assessore Mammì, a sostenere un settore strategico per l’economia regionale: non posso non pensare a Ravenna e alla sua profonda tradizione vocazione agricola, ma anche agli altri territori e alla tante eccellenze produttive conosciute a livello internazionale. È con azioni concrete come questa che si opera per il futuro della nostra economia e delle nostre comunità».

I fondi per lo sviluppo rurale che fanno parte della Programmazione 2023-2027 ammontano a 913,2 milioni di euro e sono destinati tenendo conto del Piano Nazionale di Riforma e Resilienza (Pnrr), che, in un’ottica di sostenibilità globale, devolve risorse ai settori agricolo, agroalimentare e dello sviluppo del territori. «Voglio ricordare che come di consueto la nostra Regione dimostra la sua sensibilità nei confronti delle nostre imprese: fra le Regioni del Centro-Nord siamo infatti la prima per il valore delle risorse ottenute. Le risorse potranno essere impegnate per azioni che permetteranno di aumentare la competitività, sostenere il reddito delle imprese e incrementare la buona occupazione, favorire la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e delle colture, favorire lo sviluppo equilibrato dei territori, a partire dalle aree montane e interne».”