È morto ieri alle prime luci dell’alba il 17enne Azdin Ben Laroussi schiantandosi in moto alla rotonda dei Pinaroli, tra via Trieste e viale della Pace a Marina di Ravenna. Studiava all’Itis Nullo Baldini e in estate faceva la stagione come bagnino di salvataggio. Solo un mese fa aveva salvato un signore in difficoltà al largo di Lido di Dante.