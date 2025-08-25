Il mese di settembre porta alla Rocca di Riolo un calendario di eventi che unisce suggestione storica, creatività e intrattenimento. Un’occasione preziosa per vivere il castello non solo come luogo di memoria, ma come spazio dinamico dove emozione e scoperta si intrecciano.

Le serate del 4 e 11 settembre alle ore 21 saranno dedicate a “A Lume di Candela”, visite guidate speciali che permettono di esplorare la fortezza immersa in un’atmosfera sospesa nel tempo. Le mura e le torri si illumineranno del bagliore soffuso delle candele, mentre la voce di Caterina Sforza accompagnerà i presenti in un viaggio tra le vicende che hanno segnato la storia della Rocca, dalla costruzione della prima torre fino agli interventi della famiglia Riario Sforza. Un’esperienza unica, in cui la suggestione della luce incontra il fascino del racconto storico.

Domenica 7 settembre alle ore 18 inaugura la mostra “Le Trame del Tempo”, a cura di Giorgia Maltoni, fondatrice di Geometrie Creative. Attraverso la tecnica della String Art, l’artista intreccia fili, geometrie e simboli in opere capaci di evocare ricordi, intuizioni ed emozioni profonde. La mostra, visitabile fino al 24 ottobre, invita a seguire un filo invisibile che attraversa la memoria, conducendo a un dialogo intimo tra passato e futuro.

Il viaggio nelle arti antiche proseguirà domenica 14 settembre alle ore 15 con “AmaParco: un viaggio nel tempo – La Tessitura”. Un laboratorio che apre le porte al mondo della tessitura manuale, in cui fili colorati si trasformano, con pazienza e creatività, in piccoli manufatti. Un’attività che permetterà di scoprire i segreti di un’arte millenaria e di riportare a casa un ricordo realizzato con le proprie mani.

La Rocca si trasformerà poi in un enigma rinascimentale sabato 20 settembre dalle ore 19 con “Rocca Escape: Enigma da Vinci”: un gioco escape ispirato al genio di Leonardo che metterà alla prova logica, intuito e spirito di squadra. Tra invenzioni, codici segreti e indizi celati nelle sale più oscure del castello, i partecipanti dovranno affrontare prove avvincenti, accompagnati dalla presenza ambigua di un misterioso personaggio, pronto ad aiutare o a confondere. Una sfida avvolta nel mistero, dove ogni passo potrebbe essere decisivo.

Infine, domenica 28 settembre dalle ore 10, sarà il momento dei più giovani con “Junior Rocca Escape: Mistero a Hogwarts”. Un’avventura dedicata a bambini e famiglie che porterà tra le mura della Rocca la magia della celebre scuola di stregoneria. Rinchiusi nella torre quadrata, piccoli maghi e streghe dovranno risolvere enigmi, superare prove e affrontare l’insidiosa presenza di un Dissennatore. Solo collaborazione, ingegno e un pizzico di magia consentiranno di conquistare la libertà e vivere un’esperienza indimenticabile.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/rocca-di-riolo/