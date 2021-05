Un malore, la caduta a terra, l’arrivo dei soccorsi che non hanno potuto fare niente per salvargli la vita. È deceduto così, durante un’escursione in bicicletta, un uomo di cui ancora sono incerte le generalità. La Polizia Locale della Romagna Faentina sta infatti lavorando per cercare di dare un’entità al ciclista che con sé non aveva portato documenti o cellulare.