Mercoledì 24 Novembre, alle 18, Scuderia AlphaTauri presenterà il libro ‘Our Journey’ per raccontare i 14 anni di vita della ‘Toro Rosso’. Un viaggio lungo 14 stagioni di Formula 1 narrate per immagini, parole, ricordi, numeri e classifiche, risultati e successi. Tanti anni durante i quali la F1 è molto cambiata e si è evoluta, così come si è sviluppata la squadra, sia come azienda che come team.



Una parabola, quella di Scuderia Toro Rosso, che inizia con l’acquisto del Minardi F1 Team da parte di Red Bull, sul finire del 2005, e che arriva, nel 2020, fino al re-branding in Scuderia AlphaTauri. Da piccolo team ‘garagista’, come si chiamavano una volta i team che assemblavano componenti acquistate da altri, a team completamente indipendente che progetta e realizza a Faenza le proprie monoposto. Oggi Scuderia AlphaTauri è punto di riferimento e protagonista indiscussa del cosiddetto mid-field della Formula 1.



In termini di prestazioni la monoposto 2021 è infatti spesso la terza vettura in pista, subito dietro i top team: la squadra lotta stabilmente per le posizioni che contano contro Alpine, Aston Martin ma anche contro Ferrari e McLaren. Risultati questi che affondano appunto le proprie radici negli anni di crescita e di maturazione del team raccontati dal libro.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare i progressi fatti dall’azienda in materia di sostenibilità ambientale e per ribadire l’importanza del rapporto fra il team, il territorio e le aziende circostanti, la città di Faenza e l’intera Motor Valley.

Ingresso libero con green pass fino ad esaurimento posti.

Gradita la prenotazione

telefono: 0546 691700

mail: manfrediana@romagnafaentina.it