Ha tagliato il traguardo dei 25 anni di attività continuativa sul territorio, festeggiati lo scorso 3 giugno, la pizzeria Pizza&Pizza di Castel Bolognese della famiglia Atzori. Fondata nel 2000 come impresa familiare, ha saputo mantenere negli anni un forte legame con la comunità locale, distinguendosi per continuità, adattabilità e spirito solidale.

Nel corso del tempo Pizza&Pizza ha affrontato numerose sfide, dalle crisi economiche agli eventi sismici, dalla pandemia del 2020 fino all’alluvione del 2023, confermandosi una realtà resiliente e partecipe della vita cittadina. In più occasioni ha contribuito ad azioni benefiche, come le pizzate solidali per le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia, per Villagrande Strisaili in Sardegna e, più recentemente, per la propria comunità durante l’emergenza alluvionale. Dal 2021 l’attività è passata alla seconda generazione degli Atzori, ma ha mantenuto la formula originaria di gestione familiare, continuando a rappresentare un punto di riferimento per molti cittadini.

“I 25 anni di Pizza&Pizza rappresentano un traguardo importante per una realtà che ha saputo coniugare lavoro, impegno e vicinanza alla comunità. A nome dell’Amministrazione comunale, esprimo il ringraziamento per la continuità e lo spirito con cui questa attività ha affrontato il proprio percorso. Auguri alla famiglia Atzori di buon anniversario e buon lavoro per il futuro”, ha dichiarato il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza.