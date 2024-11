Un rinforzo per il Faenza Calcio che sta iniziando a risalire dopo un inizio difficile nel campionato di Eccellenza regionale.

Riccardo Signore, 19 anni, giocatore giovane ma di qualità e personalità, arriva dal Gambettola a dar manforte alla squadra biancoazzurra di mister Nicola Cavina.

Destro naturale, ma bravo con entrambi i piedi, ha doti di corsa, velocità e tecnica.

“Sono molto motivato perché ho un duplice obiettivo: dimostrare il mio valore e dare una grande mano al Faenza. Mi sono sentito accolto bene dai primi minuti in questo gruppo che è molto unito e ho trovato molta disponibilità nell’allenatore che è aperto al dialogo. Sono pronto per giocare e dare il mio contributo con grande impegno per la squadra”.

Nicola Cavina, nella doppia veste di direttore sportivo e allenatore, è convinto della scelta e dichiara: “E’ un giocatore che può essere utile al Faenza per la sua duttilità. Può giocare in più ruoli, su entrambe le fasce sia in fase avanzata che di copertura. Ha buona tecnica individuale e capacità atletica. Mi ha fatto una ottima impressione ”.

Nato a Cesena il 19 agosto 2005, Signore è cresciuto nel settore giovanile della squadra bianconera della sua città poi è passato ai biancorossi del Forlì, dove è stato nella rosa della prima squadra in serie D. Fermato a inizio della scorsa stagione da un infortunio è rientrato prima della sua conclusione e poi ha cominciato questa al Gambettola dove ha affrontato il Faenza sia in campionato che in coppa, segnando pure un bel gol.