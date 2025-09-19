Martedì 23 settembre 2025, alle ore 17.45, presso la palestra della Scuola Elementare Papa Giovanni XXIII di Fognano (via Mazzini 2, Brisighella), si terrà l’incontro pubblico “Energia nuova alla Scuola di Fognano”, dedicato ai temi della rigenerazione urbana e dello sviluppo sostenibile, con un focus particolare all’intervento di efficientamento energetico previsto nella scuola primaria Giovanni XXIII di Fognano attraverso la realizzazione di un sistema cappotto termico, coibentazione della copertura e realizzazione manto di copertura. Un investimento complessivo pari a 324mila euro reso possibile grazie ai fondi europei della Regione Emilia-Romagna attraverso l’Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS).

Il programma della serata prenderà avvio alle 17.45 con l’apertura e l’ingresso dei partecipanti. Alle 18.00 seguiranno i saluti istituzionali dell’Assessora Karen Chiarini e l’avvio dei lavori. Successivamente, alle 18.15, Lucia Marchetti, dirigente del Settore Ricostruzione, e Monica Visentin, responsabile dell’Ufficio Programmazione strategica e governance, presenteranno l’intervento “I territori nella strategia di Unione: ATUSS e le politiche condivise”. Alle 18.45 la parola passerà all’ingegnere Claudio Morara, che illustrerà il tema della transizione energetica negli interventi della Romagna Faentina con un focus dedicato al progetto di efficientamento energetico della scuola elementare di Brisighella. Infine, a partire dalle ore 19.00, l’incontro si concluderà con un momento di confronto aperto al pubblico, dove i partecipanti potranno dare voce alle idee, ai dubbi e alle aspettative sui progetti realizzati nel territorio.

Questo appuntamento è il primo di un percorso itinerante promosso nei comuni dell’Unione della Romagna Faentina: “Fare Unione” è un’occasione per incontrare cittadini e comunità, raccontare i progetti avviati con l’ATUSS e aprire un dialogo con i cittadini sull’evoluzione del territorio.