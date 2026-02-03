La rete di associazioni faentine Overall – Rete multiculturale Faenza organizza venerdì 13 febbraio, alle 18, nell’aula 2 di Faventia Sales, Via San Giovanni Bosco n1 Faenza un evento tematico dedicato ai rapporti fra l’Italia e il continente Africano.

Attraverso la presentazione dei due libri del prof. Paolo Borruso, storico e docente universitario, autore di “Debre Libanos 1937” e “L’Italia postcoloniale”, entrambi editi da Laterza, si affronteranno momenti cruciali e controversi della storia italiana in Africa, proponendo nuove prospettive di analisi e approfondimento.

“Debre Libanos 1937. Il più grave crimine di guerra dell’Italia” ricostruisce il massacro dell’omonimo monastero etiopico durante l’invasione fascista dell’Etiopia, esaminando le responsabilità politiche e militari, le conseguenze storiche e la memoria collettiva di un episodio per troppo tempo rimosso nella memoria italiana.

“L’Italia postcoloniale. Strategie e visioni dell’età postcoloniale (1945-1989)” analizza invece le eredità del colonialismo italiano, tra politiche, culture e rappresentazioni sociali, offrendo uno sguardo critico sulle tensioni e sui processi decoloniali nella società africana.

Dialogheranno con l’autore prof. Paolo Borruso, Alberto Fuschini, presidente della sezione Anpi di Faenza, e il dott. Omar Mohamud Giama, dell’associazione Faenza Multietnica.