Si terrà nella giornata di mercoledì 1° ottobre presso l’Auditorium del Museo del Senio di Alfonsine un seminario di studi sul tema “La Linea Gotica come spazio di transizione. Assetti amministrativi e trasformazioni socio- politiche” Si tratta di un PRIN, Progetto di rilevante interesse nazionale, promosso dalle Università di Pisa e di Ferrara, con risorse del Ministero dell’Università e della Ricerca, ospitato dalla Direzione del Museo e dall’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, che vedrà la presenza dieci relatori su temi di interesse civile connessi all’area toscana ed emiliano-romagnola, nei mesi che intercorrono tra la fine della guerra e le prime amministrazioni elette democraticamente, ed ha come finalità la realizzazione di un Atlante storico della Linea Gotica attento alle forme di governo provvisorio, nelle zone più colpite dal conflitto.

I responsabili Scientifici di questo progetto sono i proff. Andrea Baravelli per l’Università di Ferrara e Gianluca Fulvetti per quella di Pisa.

La prima sessione avrà inizio alle ore 10 di mercoledì, fino alle 13. Seguirà una sessione pomeridiana dalle 14,30 alle 17.

L’iniziativa è aperta al pubblico e sarà disponibile con una registrazione anche in differita.

Per informazioni: istorico@racine.ra.it