L’Unione della Romagna Faentina partecipa da tempo a numerosi progetti europei dedicati ai giovani, sviluppando attività e iniziative sia sul proprio territorio che all’estero. Queste coinvolgono i ragazzi dei sei Comuni dell’Unione, la quale collabora attivamente con gli Istituti Comprensivi scolastici del territorio, creando preziose opportunità di mobilità internazionale per i loro studenti.

Tra gli ultimi in ordine di tempo figurano il progetto Cities4Youth (programma CERV), che ha già permesso la realizzazione di tre diverse esperienze all’estero con la partecipazione di altrettante scuole medie, e che prevede ulteriori iniziative per il 2026; e il progetto Repeat in EU (programma Erasmus+), che ha portato in Francia, a settembre di quest’anno, studenti delle scuole superiori coinvolti nel progetto e nelle gare delle VAP (vetture a pedali).

Un’altra iniziativa imminente è il viaggio-studio a Bruxelles; da giovedì 27 a sabato 29 novembre, una classe terza della scuola media Strocchi di Faenza sarà in visita al Parlamento europeo e alla Delegazione presso l’UE della Regione Emilia-Romagna. Questo momento si pone a conclusione di una collaborazione con la scuola e i suoi docenti sulle attività di promozione dei valori europei ed è finanziato dal progetto NEXT (programma CERV).

L’Unione della Romagna Faentina ha anche sviluppato ottimi rapporti di collaborazione con diverse associazioni giovanili locali, come ad esempio il Gruppo Fotografia Aula 21, PiGreco-SEMI di Intercultura e AXAT Aps, coinvolte nell’implementazione dei progetti europei, sia in Italia che all’estero.

Tutte queste progettualità testimoniano l’impegno dell’amministrazione e dell’Ufficio Progettazione europea dell’Unione nel saper cogliere le opportunità offerte dai programmi europei. L’obiettivo è promuovere la crescita e le occasioni di scambi e conoscenze internazionali per i nostri giovani, rafforzando il legame con l’Europa e aprendo nuove strade verso un futuro più ricco di esperienze e possibilità.

Le novità sui progetti europei in corso di realizzazione sono disponibili sul sito e sui canali social dell’Unione.