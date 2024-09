Grandissimi risultati alla 28° edizione del Memorial Fantinelli e Trofeo Fatuma Ibrahim, svoltosi l’11 settembre nell’impianto di Atletica 85 Faenza BCC presso la Graziola in una tipica serata settembrina. Ben 500 gli iscritti di quest’edizione, numeri da record. Tantissimi podi e grandi risultati per gli atleti di Faenza dopo lo stop di agosto dovuto alla fine dei grandi impegni stagionali e qualche vacanza per staccare un po’.

Tanti i primati personali e i podi ottenuti dagli atleti faentini. Partendo dalla categoria assoluta non possiamo non citare il fantastico podio occupato tutto dai nostri colori nella 4×400 mista; prima classificata la squadra composta da: BABINI Davide – AMADORI Francesca – CATTANI Luca – BACCHINI Aurora con il tempo di 3:52:29. Seconda classificata: BARTOLINI Mirco – SOLAROLI Catia – VISANI Paolo – FIORENTINI Zoe con il tempo di 4:02.61 e seguono terzi classificati: CASALINI Federico – SERVADEI Maristella – ANGELI Gioele – RICCI Anna con 4:06:11. Tanti altri buoni risultati tra cui la vittoria di ALVISI Carolina nel salto in lungo con un primato personale di 5,56m, davanti ad un’altra atleta di casa MAROCCHI Arianna che arriva seconda con 5,22m. Un altro primo posto se lo aggiudica FIORENTINI Zoe nei 100 metri con un tempo di 12,80m nonostante non sia nel pieno della forma, perché anche per lei è stata una stagione lunga ed intensa, ma molto bella. Ottima posizione anche per BOSI Vittoria nel salto con l’asta che vola al secondo posto con la misura di 2,90m. Nel getto del peso abbiamo invece due atlete di casa sul podio: ALVISI Carolina che termina seconda con 8,80m e SOLDATI Denise la segue arrivando terza con 7.21m. Sempre nel getto del peso ma di categoria inferiore abbiamo TAGLIAFERRI Carlotta che arriva terza con primato personale di 10,25m.

Da segnalare che gli 800m femminili intitolati alla nostra forte e compianta atleta Fatuma Ibrahim sono stati vinti da Biffoli Camilla direttamente da Firenze con 2’14”31, mentre il salto in alto dedicato a Giancarlo Zama, allenatore storico della disciplina all’interno di A85 scomparso lo scorso anno, è stato vinto da Stefano Ramus dell’Atletica Valle di Non e di Sole con 2,03m. Il martello uomini che dà il nome al Memorial in onore di Fantinelli è stato vinto con la misura di 32,40m da Giovanni Benedetti della Libertas Forlì.

Ottimi risultati anche nelle categorie giovanili dove troviamo: Vittoria e minimo per i campionati italiani cadette MINARDI Maia che lancia il disco a 32.09m. Il primo posto nei 300m cadette se lo aggiudica CHUKWUELOKA Happyness con un tempo di 44”83. Secondo posto nel salto in alto per SECRIERU Mihaela con 1.51. Nella categoria ragazze PAGANELLI Anna si aggiudica il secondo posto nei 60m piani con 8”95 e la stessa posizione anche nei 600m con 1.51.76.

Domenica 8 settembre a Imola, Sasso Morelli più precisamente, si è disputata la quarta edizione della campestre CLAI di 12km su terreno abbastanza difficile, con partenza proprio dal suo stabilimento di Sasso Morelli che ha visto la vittoria di categoria 1970-1979 di Manuela Brasini seguita da Silvia Laghi e secondo posto nella categoria degli anni 1990-2006 per Catia Solaroli.

Prossimo appuntamenti: sempre a Faenza domenica 15 per i campionati regionali di prove multiple ragazzi e cadetti, mentre il prossimo weekend la squadra assoluta sarà impegnata nella lontana Taranto per la finale nazionale dei campionati di società donne.