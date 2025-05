Un gioco per permettere ai bambini di fruire ludicamente della Pinacoteca Comunale di Faenza

Nasce il gioco della Pinacoteca Comunale di Faenza , una caccia al tesoro pensata per permettere ai bambini di approcciare ludicamente il museo e le sue opere. Finanziato da un bando del Ministero dell’Interno, ideato dopo la pandemia, per aiutare le città d’arte di piccole e medie dimensioni, il progetto s’intitola “Operazione G.I.L.D.A.” ed è stato sviluppato, in collaborazione con il personale della Pinacoteca, da Indici Opponibili, realtà che si occupa di digitalizzazione e accessibilità di musei e beni culturali, che ha lavorato, fra gli altri, anche con il Museo Egizio di Torino. Il gioco spingerà i bambini a guardare attentamente le opere della Pinacoteca, facendo attenzione anche ai dettagli.