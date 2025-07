Lunedì pomeriggio, in piazza del Popolo, i Lions hanno donato un furgone refrigerato al Banco Alimentare. L’iniziativa, partita dal Lions Club Ravenna Host in memoria del socio Romano Venturi scomparso da alcuni anni, è avvenuta sotto il coordinamento del Governatore del Distretto Lions 108A, Mario Boccaccini, e ha avuto l’adesione dei Lions Club Ravenna Romagna Padusa e Riccione.

Grazie alle generose donazioni degli amici della famiglia Venturi – alle quali si è aggiunta una corposa donazione di LCIF, la fondazione internazionale Lions – si è potuto concretizzare questo service che permetterà al Banco Alimentare, rappresentato dal Presidente regionale Stefano Dalmonte, di sostenere la capillare distribuzione di cibo in paesi e quartieri della Romagna, dove molti nostri concittadini attendono l’aiuto portato dal Banco.

Una iniziativa meritoria che ha ottenuto il sostegno morale delle autorità rappresentanti delle Istituzioni e della Chiesa: alla cerimonia erano presenti Daniela Biondi della Caritas Diocesana in rappresentanza del Vescovo, insieme al Prefetto Raffaele Ricciardi e al Sindaco Alessandro Barattoni. Per i Lions, oltre al Governatore, erano presenti i Presidenti dei tre Lions Club promotori: Simone Godoli per il Romagna Padusa, Claudio Villa per il LC Riccione e Luca Scarabelli Presidente del Ravenna Host, che ha portato il saluto a nome di tutti e tre i Club promotori.

Dopo gli interventi delle autorità, Boccaccini ha ricordato come la cittadinanza attiva svolga una funzione di ausilio alla azione della pubblica amministrazione che non può lenire tutti i bisogni, tra cui il cibo è senz’altro il più umiliante: nella nostra regione nell’ultimo anno sono quasi 140mila le persone servite dal Banco Alimentare e la cifra tende a crescere costantemente.

In questo scenario i Lions sono molto attivi, sia partecipando alla colletta nei supermercati sia raccogliendo risorse per dotare il Banco degli strumenti necessari: tre anni fa con un grosso camion che consente la raccolta delle eccedenze di produzione nelle aziende, quest’anno con il furgone refrigerato.

Emozionante la consegna al Dalmonte delle chiavi del mezzo da parte di Valeria e Pierfrancesco, figli di Romano Venturi, dirigente del Gruppo Ferruzzi e poi imprenditore lui stesso, che è stato Lion per oltre 43 anni, sino alla sua scomparsa avvenuta due anni orsono. A far corona alla manifestazione, con i tipici gilet gialli, un nutrito gruppo di soci Lions di diversi Club del territorio.