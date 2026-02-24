Sabato, la squadra del giavellotto di Atletica 85 è stata impegnata ai campionati invernali di lancia a Cesena: sette atleti faentini, tutti cadetti. Benedetta Galassi, con la misura di 29.26, si è presa il primo gradino del podio. Bene anche i maschi: Dario Antonini e Pietro Casadio si sono guadagnati infatti rispettivamente il secondo e terzo posto, con le misure di 28,47 e 26,91.

Domenica, sempre a Cesena, è stata la volta del martello e del disco: in quest’ultima disciplina sono scese in pedana due allieve, Elettra Bassi, con la misura di 24,56, e Maia Minardi, che, con la misura di 39,41, ha conquistato il primo posto ed il suo nuovo primato personale. Personale anche per Briseide Ghetti, cadetta, con 13,73. Bene anche il martello, con la partecipazione di tre cadetti.

Grande adesione giovanile anche per i campionati regionali individuali di prove multiple a Parma, ai quali hanno partecipato diciassette cadetti faentini: Anna Paganelli si è classificata quinta nel tetrathlon.

Stessa folta presenza giovanile a Imola, al trofeo invernale di marcia, con la presenza di quattro atleti di questo settore, fra i quali si è messo in evidenza Tobia Angeli che, con il tempo di 11:25.80, si è classificato secondo nei 2000 metri ragazzi. Alla guida del gruppo, e quinto atleta faentino della manifestazione, Riccardo Camporesi, allievo, che, con il tempo di 23:52.15 nei 5000 metri, si è preso il primo gradino del podio.

Infine, in Sicilia, Festa del cross a Selinunte, dove, ai piedi del tempio di Hera, sono scesi in gara quattro atleti faentini: Luca Cattani, Pietro Panzavolta, Federico Casalini e Daria Badiali: quest’ultima in particolare, classe 2007, si è conquistata il secondo posto in regione e trentesimo in Italia sui 6 chilometri.