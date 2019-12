Un Festival dell’Orientamento dedicato a chi dopo la scuola vuole iniziare a lavorare

135 incontri fra aziende, professionisti e studenti per conoscere il mondo del lavoro, le professioni, gli strumenti e i servizi per la ricerca del lavoro e le proprie inclinazioni. Il 10 dicembre si terrà a Faenza il primo Festival dell’Orientamento dedicato al mondo lavorativo ideato dalla Provincia di Ravenna, in collaborazione con la rete scolastica, con i Comuni e la Camera di Commercio. Saranno 1346 i ragazzi di quinta superiore coinvolti, più di 200 fra professionisti e aziende. Il Festival rientra all’interno di un piano triennale per l’orientamento e il successo formativo della Provincia di Ravenna finanziato con un investimento da 330 mila euro. All’appuntamento del 10 dicembre i ragazzi arrivano dopo aver risposto ad un questionario attitudinale; fra i settori che hanno destato più interesse: design, moda, sport, comunicazione, marketing e lavorare all’estero.