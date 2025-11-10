Nei giorni scorsi, a Pisa, si è concluso il XXVII Congresso della Gioventù Federalista Europea (GFE), un appuntamento che ha catalizzato l’attenzione del movimento giovanile impegnato nell’impegno per la Federazione Europea. Nel corso del Congresso, che ha visto dibattiti sui temi cruciali della democrazia europea e del patto sociale, è stato eletto il nuovo vertice nazionale.

Il faentino Federico Ammirabile è stato eletto presidente della Gioventù Federalista Europea. La nuova Segreteria vede inoltre la nomina di Amanda Ribichini come Segretaria Generale e Maria Gabriella Taboga come Tesoriera.

La Gioventù Federalista Europea, di cui Ammirabile è ora presidente, è la sezione giovanile del Movimento Federalista Europeo (MFE), fondato nel 1943 da Altiero Spinelli e altri intellettuali, ispirandosi al Manifesto di Ventotene (1941). La GFE si impegna per la creazione di un’Europa Federale con vere istituzioni comuni e dotata della sovranità transnazionale necessaria per affrontare le grandi sfide globali, superando i limiti degli attuali Stati nazionali. L’idea è quella di un’Unione Politica basata sui principi di democrazia, solidarietà e sussidiarietà. Il movimento è apartitico e non elettorale. La sua azione si concentra sulla mobilitazione dell’opinione pubblica, della società civile e delle forze politiche per spingere verso la riforma in senso federale dei Trattati europei, tramite campagne e iniziative politiche autonome.

La notizia dell’elezione di Federico Ammirabile, ex studente del Liceo Torricelli-Ballardini e in precedenza impegnato come portavoce e responsabile della formazione della GFE, è un grande risultato per l’intera Città.

“La notizia dell’elezione di Federico a presidente della Gioventù Federalista Europea -sottolinea il sindaco Massimo Isola– mi rende particolarmente felice; ho visto Federico crescere e impegnarsi nel corso degli studi, prima al Liceo Torricelli e poi alla Normale di Pisa. Conosco bene le sue capacità e la grande passione per l’Europa unita. Proprio qualche settimana fa abbiamo avuto il piacere di averlo tra noi nel corso dell’intitolazione alla figura di Ada Rossi della passerella di via Lapi e poi alla presentazione del volume. In un momento storico così delicato per il nostro continente, dove le sfide internazionali e le difficoltà interne richiedono visione e coraggio, il fatto che un giovane di Faenza metta a disposizione il suo talento per costruire il futuro federale dell’Europa è un segnale straordinario. A Federico, con la sua giovanissima età ma già con grande preparazione e determinazione, e a tutta la nuova Segreteria vanno i nostri migliori auguri. Siete la dimostrazione che i giovani non sono solo il futuro, ma il presente necessario per un’Europa più forte, democratica e capace di agire nel mondo”.