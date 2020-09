Un dinosauro sotto il cavalcaferrovia. Street art realizzata dai ragazzi di Lavori in Unione

Un dinosauro sotto il cavalcaferrovia. Un gruppo di ragazzi delle scuole superiori sono al lavoro per ultimare il nuovo murales in via Filanda Nuova. Si tratta di una delle tante attività ideate quest’anno all’interno del progetto di volontariato “Lavori in Unione”: una settimana di volontariato durante l’estate a favore della comunità da parte degli studenti. Il progetto è curato dalla Cooperativa Sacra Famiglia, in collaborazione con l’Unione della Romagna Faentina e con la scuola di disegno “Minardi”. 20 i ragazzi coinvolti, coordinati da Alberto Manservisi per la realizzazione dell’opera. Il lavoro di street art rientra in “Community Town – un bene per tutti” il progetto dell’associazione Santa Caterina da Siena per la promozione sociale nazionale