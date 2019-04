Il corso , che inizierà il 9 maggio con orario serale e cadenza settimanale , prevede 5 incontri teorici e un’uscita per il riconoscimento delle piante e diversi incontri pratici per imparare a fare i rimedi.

A Ravenna il 2 maggio alle ore 20.30 in Via Canalazzo 46 si terrà una serata gratuita in cui sarà presentato il corso sull’alchimia “per preparare i rimedi naturali dalle piante selvatiche, con il metodo spagyrico”.

Durante questo corso sul metodo spagyrico per preparare rimedi dalle piante selvatiche, verranno introdotti alcuni elementi fondamentali, indispensabili per la preparazione ad Arte di tinture, per questo il corso sarà focalizzato su come estrarre i Sali dal tartaro di botte e dalle piante.