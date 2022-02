Un corso per insegnare come accogliere i clienti, peculiarità romagnola, che sta però scomparendo | VIDEO

Un corso per insegnare l’accoglienza e l’ospitalità romagnola. L’Associazione Dal Pane inaugura il proprio “cocktail” di eventi per ricordare Valter Dal Pane iniziando da una delle pratiche dove Dal Pane era inconfondibile: l’accoglienza degli ospiti all’interno di un locale, poiché più che la qualità della cucina o dei cocktail, è la qualità del servizio che porta i clienti a tornare. 12 lezioni a cura di professionisti del settore enogastronomici con prove pratiche ed esperienze sul campo nei locali partner del progetto. 1 mese di formazione, dal 21 febbraio al 31 marzo, rivolto agli under 30 per insegnare le buone pratiche romagnole che stanno scomparendo