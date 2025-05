In un momento nel quale le comunità locali affrontano sfide ambientali sempre più pressanti, Faenza ospita un momento di riflessione sul futuro delle nostre città in relazione al clima che cambia.

Giovedì 15 maggio, alle 15.30, al Cinema Sarti (via Scaletta 10), ospita la conferenza “Clima, salute e città. Siamo pronti a cambiare?”, tenuta da Elena Granata, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano e vicepresidente della Scuola di Economia civile, in dialogo con Lucia Bosso, architetta, autrice e coordinatrice dell’agenzia ‘Scenario’.

Dopo i saluti istituzionali, la conferenza affronterà il tema della gestione dell’emergenza climatica attraverso le scelte territoriali, con l’obiettivo di trasformare la crisi in opportunità di cambiamenti ed evoluzione dei nostri comportamenti. Partendo dall’affermazione: “È a livello urbano e micro-urbano che le comunità locali, insieme alle amministrazioni, possono davvero fare la differenza e impegnarsi in azioni di adattamento al clima che cambia”, Elena Granata esplorerà quanto la crisi climatica interpelli le comunità locale invitandola a guardare “alla scuola della natura” per adattarsi al cambiamento e migliorare gli ambienti di vita.

L’evento si propone quale momento di riflessione e confronto sulle decisioni che possono essere prese a livello locale, soprattutto alla luce delle ripetute alluvioni che hanno colpito il territorio ravennate.

“I nostri territori – sottolineano Rita Rava e Stefania Altieri, rispettivamente presidente e consigliera dell’Ordine degli Architetti PPC di Ravenna- provati dalle ripetute e ravvicinate alluvioni, hanno portato il tema della gestione delle acque e del suolo in primo piano. Vanno trovate soluzioni non solo tecniche ma anche urbanistiche che propongano una ‘convivenza’ con il cambiamento climatico”.

Marcello Bacchini, Direttore di ProViaggiArchitettura, sul tema evidenzia: “È fondamentale coinvolgere le persone nella rigenerazione urbana, poiché senza il loro contributo è impensabile realizzare una trasformazione efficace e sostenibile degli spazi”.

L’incontro gratuito e aperto alla cittadinanza è stato organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Ravenna e dall’ente di formazione ProViaggi Architettura con il patrocinio del Comune di Faenza.