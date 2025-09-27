Un convegno per ricostruire la figura di Andrea Relencini, impiccato e bruciato dall’Inquisizione

Pomeriggio di studi a Lugo dedicato ad Andrea Relencini, l’eretico, in realtà libero pensatore, impiccato e bruciato dall’Inquisizione. Il convegno è stato organizzato dall’associazione culturale “Francesco Baracca” e si è focalizzato su vari aspetti del ‘500: il dissenso religioso e la repressione, la figura di Andrea Relencini, artigiano, ma anche matematico, il processo, la lapide che ne ricorda la memoria e un nuovo libro dato alle stampe da Margherita Molinari per ricostruirne il ritratto storico.