Un convegno a cura della Società Torricelliana di Scienze e lettere, della Palestra della Scienza del Comune di Faenza, del Dipartimento di Fisica dell’Università di Bologna, con il patrocinio del Comune di Faenza e dell’Associazione ex-Allievi Liceo Torricelli, all’interno della XXV Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica.

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025, FAENZA – ore 15.00

TORRICELLI, CHI ERA COSTUI? – Giovanni Pezzi, ex Docente del Liceo, membro della Società Torricelliana di Scienze e Lettere

TORRICELLI E IL LICEO DI FAENZA – Stefano Drei ex Docente del Liceo, Associazione ex-Allievi Liceo Torricelli

PRESENTAZIONE DEL VOLUME: HOMAGE TO EVANGELISTA TORRICELLI’S OPERA GEOMETRICA 1644-2024

A cura degli Autori, professor Raffaele Pisano, Università di Lille e professor Paolo Bussotti, Universìtà di Udine

LETTURE ED ESPERIMENTI DALL’OPERA DI TORRICELLI – Interventi dei Torricelli’s Friends della Palestra della Scienza