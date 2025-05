Un concorso per realizzare nuove merende a chilometro zero per gli studenti

Creare una merenda sostenibile, a chilometro zero, e genuina, ispirata alla dieta mediterranea e anche pratica da trasportare a scuola, in sostituzione degli snack delle macchinette o di cibi ultraprocessati. Questa la sfida alla quale si sono sottoposti 60 studenti dell’Istituto Alberghiero di Riolo Terme. Un progetto iniziato lo scorso febbraio con una serie di incontri in classe e poi proseguito con la realizzazione delle varie ricette a casa e con video per illustrare il lavoro. Nella mattinata del 24 maggio, il progetto “Merende Slow Mediterranee”, realizzato con la collaborazione di Coldiretti Ravenna, Campagna Amica e Rotary Romagna Ovest è arrivato alla sua conclusione, con la premiazione dei migliori progetti, la consegna delle borse di studio e la riproposizione in cucina di alcune delle merende partecipanti al concorso