Attraverso il GAeM il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna vuole dare voce ai giovani artisti che si relazionano al mosaico – inteso come tecnica, linguaggio, estetica o metafora – sia nelle sue espressioni legate alla tradizione storica, sia nelle forme più sperimentali e non convenzionali.

La partecipazione è gratuita, in palio 3.000€. Si può partecipare fino 15 maggio 2025

Il concorso prevede: - l’assegnazione di premi - l’allestimento di mostre collettive a Ravenna negli spazi della Biblioteca Classense; a Venezia negli spazi della storica fornace Orsoni Venezia 1888; a Roseto degli Abruzzi, negli spazi della Fondazione Cingoli - la realizzazione di opere in collaborazione con gli studi di produzione di mosaico della città; la pubblicazione di un catalogo; incontri e momenti di dialogo tra artisti/e e pubblico.

Il concorso è diviso in tre sezioni

– SEZIONE 1 – Opere realizzate con materiali e tecniche tradizionali

Possono essere presentate opere o progetti che utilizzino materiali e tecniche tipiche della storia del mosaico (ad esempio marmi, ciottoli, paste di vetro, smalti, ceramiche applicati su supporti lignei, metallici o lapidei). Premio: € 3.000,00 in materiali vetrosi per la realizzazione di mosaici, offerti dalla storica fornace Orsoni Venezia 1888. L’opera vincitrice entrerà a far parte della collezione di mosaici moderni e contemporanei del MAR

– SEZIONE 2 – Opere realizzate con materiali e tecniche non convenzionali

Possono essere presentate opere o progetti di opere che esplorino il mosaico in chiave concettuale e/o metaforica attraverso diversi media (ad esempio pittura, scultura, assemblaggio, collage, installazione, fotografia, video, IA, software, performance) . Premio: € 3.000,00 offerti dalla Fondazione Cingoli. L’opera vincitrice entrerà a far parte della collezione di mosaici moderni e contemporanei del MAR.

– SEZIONE 3 – Residenze Musive parte di Costellazione – giovani connessioni creative

Possono essere presentati progetti di residenza artistica che dialoghino con la città, con la sua specificità territoriale del mosaico e/o con la sua storia e la sua attualità. Si richiede che i progetti di residenza prevedano la realizzazione di almeno un’opera in mosaico. Per la realizzazione dei mosaici saranno rese disponibili collaborazioni con studi e laboratori di produzione della città e con l’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna per approfondire la conoscenza della tecnica del mosaico e nell’ottica di favorire uno scambio di competenze e sensibilità tra esperienze e discipline diverse.

Saranno privilegiate le proposte presentate da team che vedano collaborare artistə ecuratore/curatrice. Saranno selezionati fino ad un massimo di due team di lavoro. Per ogni team si offre all’artistə la possibilità di risiedere a Ravenna per un periodo di almeno 20 giorni continuativi e al curatore/curatrice la possibilità di risiedere per un periodo di 7 giorni, anche non continuativi. I team saranno affiancati da un tutor, individuato all’interno dello staff del MAR, che li accompagnerà nella conoscenza della città.

Si prevede che le residenze abbiano una restituzione pubblica sotto forma di momenti espositivi, di incontri e attraverso produzioni editoriali curati dal MAR-Museo d’Arte della Città di Ravenna. A seguito della selezione, le residenze si svolgeranno in un periodo compreso tra Luglio e Agosto 2025, da concordare con i laboratori di mosaico che saranno coinvolti.

L’Associazione GA/ER Giovani Artisti – Emilia-Romagna e l’Amministrazione comunale di Ravenna, garantiscono per ogni residenza: - Il sostegno economico omnicomprensivo per la realizzazione dell’opera, in collaborazione con uno studio di produzione di mosaico della città di Ravenna. -Una diaria giornaliera e un alloggio condiviso (per artista e curatore/curatrice ). Gli studi di produzione di mosaico saranno selezionati mediante avviso pubblico.

Chi può partecipare

Tutti gli artisti/e, creativi/e di età non superiore ai 35 anni

per le sezioni 1 e 2: senza limiti di provenienza o di altra qualificazione per la sezione 3: residenti, domiciliati o che possano attestare attività lavorative o di studio in Emilia-Romagna

Come partecipare

La partecipazione è gratuita. È possibile partecipare singolarmente o in team, inviando il proprio dossier di candidatura all’indirizzo: info@museocitta.ra.it