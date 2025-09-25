Sabato 27 settembre la Salina di Cervia si anima a ritmo di musica insieme al Duo Baguette, il terzo appuntamento della rassegna “Leggermente Salato – Tra Calici e Parole, che accompagna i partecipanti in una serata tra musica, degustazione al tramonto e visita guidata alla scoperta di questa oasi naturalistica.

I partecipanti partono alle ore 18 dalla Locanda Acervum per la visita guidata “Passeggiata lungo la via delle Tamerici”, un itinerario tra natura, storie e silenzi. Alle ore 19 è previsto il concerto al tramonto del Duo Baguette (Andrea Branchetti e Nicole Fabbri), tra sonorità popolari, balfolk e musiche di scena. A seguire, aperitivo con prodotti tipici e vini romagnoli a cura della Locanda Acervum.

Formato da Andrea Branchetti e Nicole Fabbri, è parte del collettivo “Contrada Lamierone”, associazione culturale e omonimo gruppo musicale fondato nel 2010 con all’attivo un disco e concerti in rassegne e festival in Italia e all’ estero. Il Duo nasce nel 2012 e si è dedicato negli anni a numerosi progetti spaziando da: concerti d’ascolto all’interno di festival, rassegne e locali, musichedi scena per il teatro, accompagnamenti a letture poetiche, sonorizzazioni a multivisioni e film.Nel 2012 partecipano a “DiaFestival”, Festival nazionale di multivisione, musicando dal vivo “Nessun Rumore” di Luciano Laghi Benelli. Nel 2014 vengono invitati dal Conservatorio di Rouen (Francia) a tenere un seminario pratico sulla musica popolare italiana. Nel 2015 l’associazione “InCantoNati” di Russi (RA) gli commissiona la sonorizzazione dal vivo della pellicola muta “L’uomo con la macchina da presa” di Dziga Vertov (1929). Nel 2016 vengono invitati al festival “Le petit bal d’Amour” in Normandia a tenere un concerto e un seminario di Organetto e Fisarmonica. Nel giugno 2018 sono tra i cinque candidati scelti dal progetto 10Heartz per partecipare ad una residenza artistica nei comuni marchigiani colpiti dal sisma. Ospiti a Camerino, producono “L’Eco di una Terra”, una performance originale che unisce live music e fields recording. Nello stesso anno rielaborano il lavoro di sonorizzazione del film “L’uomo con la macchina da presa”, integrando al suono acustico l’uso di effetti e loop station. Dal 2024 affiancano al concerto d’ascolto “briciole di musica”, il progetto “briciole di ballo” interamente dedicato al balfolk europeo contemporaneo.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione del Centro Visite Salina: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/salina-di-cervia/?re-product-id=259046

Per maggiori informazioni:

0544 973040 | salinadicervia@atlantide.net

www.amaparco.it/salinadicervia