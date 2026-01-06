Per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio 34enne accoltellato ieri sera nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un’area riservata ai dipendenti è stato identificato Jelenic Marin, un senza fissa dimora 36enne croato con precedenti già noto alla Polizia Ferroviaria per precedenti relativi al porto di armi da taglio.

A quanto si è appreso l’uomo, ricercato dalla Polizia, è una persona senza fissa dimora e legami sul territorio italiano è stato identificato in diverse circostanze in ambiti ferroviari in tutto il Nord Italia.

Le indagini avviate dalla Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bologna, che stanno procedendo a 360 gradi, hanno consentito di identificare l’uomo dopo poche ore dal fatto, grazie ai numerosi impianti di video sorveglianza dell’area della stazione, di monitorare l’arrivo, in stazione, della vittima che viene seguita, per un lasso di tempo significativo ed apparentemente senza motivo, dal presunto aggressore Sono in corso attive ricerche finalizzate al rintraccio del 36enne.

