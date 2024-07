“Sempre dalla parte di chi ha un diritto in meno”. Questa la frase che ripeteva sempre Enrico Liverani e questo sarà il titolo del cineforum che avrà inizio giovedì 25 luglio presso il circolo IncontrArci di Marina di Ravenna, in Viale Zara 19, con la visione del film “Il diritto di contare”.

“Avremo modo di affrontare temi attuali delicati come la condizione lavorativa, la salute mentale e l’immigrazione in un’ottica di genere in quanto abbiamo scelto pellicole le cui protagoniste sono donne”. Affermano i promotori e le promotrici dell’iniziativa, il circolo IncontrArci e il gruppo donne della Cgil.

Ogni proiezione, che avrà inizio alle ore 21, sarà preceduta da un breve dibattito a cui parteciperanno associazioni del territorio, che lavorano sullo specifico argomento, rappresentanti della Cgil impegnata sul tema come Isabella Pavolucci segretaria regionale CGIL alle politiche di genere e professionisti che ogni giorno si trovano ad affrontare in prima linea questioni calde legate proprio al focus della serata.

“Pensiamo che in questo modo i partecipanti possano avere interessanti spunti di riflessione, che possono fungere da lente per una lettura più attenta e sensibile alla problematica affrontata nel film”.

Gli appuntamenti successivi al 25 luglio, saranno il 29 agosto in cui verrà proiettato il film “La pazza gioia” e l’ultimo appuntamento sarà il 26 settembre con la pellicola “the swimmers”.

La visione dei film sarà gratuita, ma riservata ai soci Arci. Nelle stesse sere delle proiezioni sarà possibile iscriversi all’associazione.

Un circolo, quello di Marina di Ravenna che punta a essere un luogo di aggregazione, socialità e scambio culturale, “Speriamo che le nostre concittadine e i nostri concittadini vogliano mettersi in gioco proponendo iniziative che da una parte si prendano cura della nostra Marina di Ravenna mentre, dall’altra, ci diano un motivo per stare insieme e riscoprire il valore della condivisione” dicono i fondatori e fondatrici del circolo che stanno lavorando a tante proposte che inizieranno già da settembre, prevedendo anche un possibile e sperato coinvolgimento delle scuole.

Per maggior informazioni circoloincontrarci.mdr@gmail.com