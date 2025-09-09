Domenica 14 settembre Casa delle Farfalle organizza “Un cestino in Giardino: picnic di settembre”, una giornata pensata per grandi e piccoli, con attività a tema, laboratori esperienziali, per scoprire insieme il meraviglioso mondo delle farfalle e della biodiversità e un gustoso picnic realizzato in collaborazione con Ciotolina di Cesenatico.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Alle ore 11 è previsto il “Primo volo libero”, un’occasione unica per assistere allo spettacolo del primo volo delle farfalle nate durante le prime ore della giornata.

Dalle 12.30 vengono distribuiti i cestini picnic con club Sandwich: caprino vegan, seitan marinato, olive nere cotte al forno, insalata aromatica, salsa agrodolce aglio arachidi; giardiniera di fine estate in vasetto; hummus e crackers crudisti; torta ai fichi e mandorle; acqua. Al momento dell’acquisto è possibile selezionare l’opzione senza glutine.

Alleore 12.30 è previsto “10 min con…” un appuntamento con gli esperti per scoprire cosa mangiano le farfalle, gli insetti stecco, come si trattano le crisalidi e molto altro.

Alle ore 15 è in programma un laboratorio creativo per realizzare il proprio segnalibro con elementi naturali.

Alle ore 15.30 è in programma la visita guidata “Segreti e meraviglie: la biodiversità, un mondo da scoprire”.Scopri tante curiosità sugli insetti, le farfalle e il tema della biodiversità insieme agli esperti di Casa delle Farfalle.

Infine, alle ore 17 è previsto “Twilight Butterfly”, un momento speciale per assistere in diretta al volo delle farfalle crepuscolari, scoprirne i segreti e le abitudini.

Per partecipare è necessario acquistare il biglietto online sul sito della cooperativa Atlantide