Nella giornata di ieri (29 aprile) una nutrita delegazione della Cooperativa Sociale Il Cigno ha partecipato alla 45esima edizione del Festival degli Aquiloni di Cervia. Con i pulmini della Cooperativa sono arrivati gli ospiti da tutte le CRA de Il Cigno di Cesena, Mercato Saraceno, Rimini, Bellaria e Sogliano.

Non solo ospiti con gli operatori, ma anche le loro famiglie hanno raggiunto il lungomare di Cervia per assistere e partecipare attivamente all’evento con i loro aquiloni.

Il Cigno, infatti ha dato il via nei mesi scorsi ad una serie di laboratori creativi che hanno coinvolto gli ospiti delle diverse strutture. Sono stati realizzati laboratori dedicati alla costruzione degli aquiloni coinvolgendo residenti, familiari, operatori e volontari della Cooperativa.

“Questa attività – spiega Annagrazia Giannini, Direttrice Generale de Il Cigno – si inserisce all’interno del programma di animazione della Cooperativa che ha promosso i laboratori sugli aquiloni in tutte le nostre Case Residenza Anziani. Queste attività didattiche e ricreative non solo sono un’opportunità di socializzazione e svago, ma anche un’occasione per partecipare attivamente agli eventi come alla 45ª edizione di Artevento Cervia. La nostra Cooperativa da 40 anni offre servizi per le persone più fragili e gestisce strutture che diventano eventi inclusivi per tutti, anche per le persone più fragili”.