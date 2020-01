Un centinaio di bambini ogni giorno in Ludoteca ai laboratori organizzati durante le vacanze invernali

Ludoteca piena di bambini durante le vacanze natalizie. La nuova edizione di “Magie di Natale in Ludoteca” ha infatti bissato il successo della scorsa edizione. Un centinaio di bambini ogni giorno hanno popolato la Ludoteca frequentando i laboratori organizzati con le varie associazioni e realtà del territorio o semplicemente per qualche ora di svago. Attività ideate per due fasce d’età: dai 3 ai 7 anni e dagli 8 ai 13 anni. La seconda edizione ha quindi di fatto bissato il successo della prima, fornendo contemporaneamente anche un servizio gratuito, educativo e di intrattenimento per le famiglie durante la pausa invernale, quando solitamente quasi tutte le attività dedicate all’infanzia vengono sospese.