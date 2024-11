Un nuovo tassello si aggiunge al progetto di valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Granarolo Faentino, un paese da sempre legato all’agricoltura e alla produzione di carri agricoli.

Grazie all’impegno del gruppo di lavoro legato all’Associazione Starinsieme e alla collaborazione di numerosi cittadini, sta prendendo forma un ambizioso progetto di Museo Diffuso che mira a celebrare la tradizione dei “mastri carradori” e a far rivivere le atmosfere di un tempo, allo scopo di valorizzare il piccolo quartiere a valle di Faenza.

Un ruolo di primo piano in questo percorso è svolto dall’opera di Maddalena Venturi, celebre pittrice di carri da lavoro che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico locale. Recentemente, è stato ritrovato un carro agricolo riccamente decorato dalla sua mano, un vero e proprio gioiello dell’artigianato locale. Questo prezioso manufatto, di proprietà dell’azienda agricola Tenuta Nasano di Riolo Terme, è stato generosamente affidato al gruppo di lavoro del Museo Diffuso e nella giornata di ieri è stato trasportato da Angelo Ricci presso la storica ditta granarolese O.R.I. di Annamaria Altini e C., azienda che prosegue la tradizione granarolese legata alla lavorazione dei metalli per la realizzazione di rimorchi e attrezzature agricole. Il carro di Maddalena Venturi, un simbolo della creatività e dell’abilità dei mastri carradori granarolesi, troverà presto una collocazione definitiva all’interno del percorso del Museo Diffuso, contribuendo a rendere ancora più vivo e coinvolgente il racconto della storia di Granarolo. Si prevede che verrà esposto lungo il tratto di strada che costeggia il canale Naviglio-Zanelli, un luogo carico di storia e suggestione, dove un tempo i fabbri raffreddavano nell’acqua le lavorazioni in ferro destinate alla costruzione dei carri. I membri del Progetto Museo Diffuso di Granarolo colgono l’occasione per rivolgere un appello a tutti i cittadini e appassionati per partecipare a questo progetto di valorizzazione del territorio.

“Il Museo Diffuso di Granarolo Faentino -spiegano- è un’opportunità unica per riscoprire le proprie radici, celebrare l’identità locale e trasmettere alle future generazioni un prezioso patrimonio culturale e artigianale”.