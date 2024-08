“Un canestro per AB”: grande partecipazione al torneo di basket in memoria di Alessandro Bianchi

Si è svolto ieri presso il bagno Caleta Beach di Marina di Ravenna il torneo di basket 3 vs 3 in memoria di Alessandro Bianchi, giocatore dei Raggisolaris Faenza, tragicamente deceduto in un incidente stradale.

Il torneo, rivolto alle squadre under 17 e under 19, ha visto scendere in campo amici, conoscenti e giocatori di basket della provincia che hanno dimostrato la voglia di omaggiare il giovane atleta venuto a mancare.

L’intero ricavato dell’evento verrà devoluto all’associazione Spazio 104, un’associazione scelta dai genitori di Alessandro, Claudia e Gianfranco che si distingue per il suo impegno nel supportare giovani e famiglie in difficoltà.

Presente anche una delegazione di staff e giocatori del Basket Ravenna che ha voluto dimostrare vicinanza e la volontà di partecipare ad un evento di questo tipo.

Le prime due squadre classificate sono state premiate con riconoscimenti

offerti da Tagiuri, Oreficeria Bruno, Mara Belleri Tatuaggio nell’Estetica, Sanrise e Golden

Gallery.