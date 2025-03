Un caffè con Barattoni: occasione per i ravennati per confrontarsi con il candidato del centrosinistra

Un caffè con il candidato sindaco Alessandro Barattoni, un’ora per confrontarsi su temi e dinamiche della città o semplicemente per conoscere meglio l’uomo e il programma elettorale. Partirà dal 7 marzo “Un caffè con Alessandro”, l’iniziativa del candidato di centrosinistra per conoscere gli elettori. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15 i ravennati potranno avere un appuntamento con Barattoni. Per partecipare bisognerà prenotarsi e mettersi d’accordo con lo staff per fissare data e luogo dell’incontro.