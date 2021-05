Da oggi all’ingresso della scuola media Bendandi S.Rocco di Faenza c’è un busto raffigurante Raffaele Bendandi realizzato in terracotta da gli artisti Rolando Giovannini e Pietro Lenzini. L’opera, in onore del sismologo faentino, è nata nel 2019 in occasione dell’anniversario dei 40 anni dalla morte di Bendandi ed ora dopo essere stato in mostra nella Galleria della Molinella, Casa Bendandi, in accordo con gli artisti, ha ritenuto opportuno donarla alla scuola di Faenza a lui intitolata.