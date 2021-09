Un boato, poi l’esplosione: tentata rapina in un bancomat del Villaggio Anic

Durante la scorsa notte, intorno alle 3, un gruppo di malviventi ha messo fuori uso lo sportello bancomat della filiale Bper situata in via Lago di Como, in zona Villaggio Anic, provocando ingenti danni. I ladri, per il momento non ancora identificati, hanno infatti piazzato una cospicua quantità di esplosivo nella bocchetta del bancomat, senza però riuscire a mettere a segno il colpo. Il boato provocato dall’esplosione è stato infatti sentito da alcuni residenti della zona, e i malviventi si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Questo è già il secondo assalto ad un bancomat nel giro di pochi giorni: la scorsa settimana infatti è successo un episodio analogo a Lavezzola.